Умер первый исландский гроссмейстер и экс-президент FIDE

«Во время своего президентского срока Олафссон сосредоточился на привлечении большего количества коммерческих спонсоров для FIDE и улучшении отношений между Советским Союзом и остальным шахматным миром. Он также курировал спорный матч за звание чемпиона мира 1981 года между Виктором Корчным и Анатолием Карповым», — указано в заявлении.

В FIDE добавили, что Олафссон укрепил позиции организации в переломный период, когда возглавлял её (с 1978 по 1982 год). Он стал четвёртым президентом федерации. Шахматист родился 26 января 1935 года в Рейкьявике. Он впервые сел за шахматную доску с отцом, когда ему было всего восемь лет. Спустя девять лет тренировок Олафссон достиг своего первого национального успеха, выиграв чемпионат Исландии. Кроме того, он стал первым гроссмейстером в истории Исландии.