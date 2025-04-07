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7 апреля, 09:18

Умер первый исландский гроссмейстер и экс-президент FIDE

Четвёртый президент FIDE Фридрик Олафссон умер на 91-м году жизни

Фридрик Олафссон. Обложка © Fide

Фридрик Олафссон. Обложка © Fide

Бывший президент Международной шахматной федерации (FIDE) Фридрик Олафссон умер на 91-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Во время своего президентского срока Олафссон сосредоточился на привлечении большего количества коммерческих спонсоров для FIDE и улучшении отношений между Советским Союзом и остальным шахматным миром. Он также курировал спорный матч за звание чемпиона мира 1981 года между Виктором Корчным и Анатолием Карповым», — указано в заявлении.

В FIDE добавили, что Олафссон укрепил позиции организации в переломный период, когда возглавлял её (с 1978 по 1982 год). Он стал четвёртым президентом федерации. Шахматист родился 26 января 1935 года в Рейкьявике. Он впервые сел за шахматную доску с отцом, когда ему было всего восемь лет. Спустя девять лет тренировок Олафссон достиг своего первого национального успеха, выиграв чемпионат Исландии. Кроме того, он стал первым гроссмейстером в истории Исландии.

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А ранее Life.ru писал, что умер заслуженный тренер России по фигурному катанию Валерий Тюков. Ему было 78 лет. Выдающийся специалист стал первым тренером двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова.

Дарья Нарыкова
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