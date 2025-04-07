Дачникам на заметку: Биохимик рассказала, что можно посадить в теплице в начале апреля

Многие дачники с нетерпением ждут начала сезона посадок, однако важно помнить, что сажать в холодную землю не имеет смысла. Тем не менее у владельцев теплиц, даже неотапливаемых, есть возможность начинать посадки для получения раннего урожая. Биохимик и опытная дачница Екатерина Попова рассказала «Вечерней Москве», какие культуры можно высаживать в теплице уже сейчас.

Перед тем как приступить к посадкам, необходимо подготовить почву в теплице: её следует тщательно рыхлить и выравнивать. Кроме того, важно увлажнить землю горячей водой, чтобы «разбудить» её после зимы. Рекомендуется полить землю около двух ведер на квадратный метр, дать воде впитаться и только потом начинать высадку.

Наиболее разумным выбором будут морозоустойчивые культуры, которые выдержат возможные заморозки. Эксперт рекомендует сажать свеклу для получения ранней зелени, а также раннеспелые сорта редиса и листовые салаты. Шпинат и руккола также подойдут для ранних посадок. Чтобы избежать конкуренции с основными культурами, такими как помидоры и перцы, стоит размещать редис и шпинат по краям грядок, оставляя центральную часть для более крупных растений. Укроп же лучше посадить отдельно в уголке теплицы.