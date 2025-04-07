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Регион
7 апреля, 09:29

Разъярённая толпа разнесла машину за громкую музыку в Благовещенске

SHOT: В Благовещенске водителя избили и разгромили его авто из-за громкой музыки

Ночная вечеринка с громкой попсой в башкирском Благовещенске закончилась жёсткой потасовкой. Подробности сообщает SHOT.

Кадры до и во время конфликта в Благовещенске. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, пьяные танцы возле кафе «Васаби» не понравились местным жителям, которые в итоге разгромили автомобиль и побили танцующих. Сейчас полиция разыскивает всех участников конфликта.

Ранее Life.ru писал, что скрипача Большого театра избили в караоке фанаты кальянного рэпа. Разрешить их разногласия затем приехали «музыкальные критики» в погонах

Не сочинял, а просто слушал: Уволенный за рэп полицейский заявил, что его подставили
Не сочинял, а просто слушал: Уволенный за рэп полицейский заявил, что его подставили
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SHOT

Наталья Демьянова
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