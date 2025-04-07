«Как в Европе»: Гинеколог рассказала, почему женщины в РФ стали рожать ближе к 30

Российские женщины начали откладывать рождение детей, и теперь чаще становятся матерями ближе к 30 годам, что похоже на тенденции в Европе. Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева связывает это явление с эмансипацией женщин и изменением их социальной роли.

«Женщина к этому моменту определяется, получает образование, профессию, которая будет её кормить. То есть это демонстрация эмансипации женщины от мужского общества, от родительской среды. Это её решение стать матерью вне зависимости от обстоятельств», — сказала Ерофеева радио Sputnik.

По словам Ерофеевой, женщины стали более внимательными к выбору партнёров для создания семьи и рождения детей. С возрастом у людей возникает вопрос о том, что они могут дать своему ребёнку, в отличие от 16-18 лет, когда такие размышления отсутствуют. Она также отметила, что более взрослые женщины уделяют внимание своему окружению и могут долго искать подходящего человека, что иногда занимает годы.