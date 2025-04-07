«Как в Европе»: Гинеколог рассказала, почему женщины в РФ стали рожать ближе к 30
Акушер Ерофеева: Женщины стали тщательнее выбирать мужчин, поэтому рожают позже
Российские женщины начали откладывать рождение детей, и теперь чаще становятся матерями ближе к 30 годам, что похоже на тенденции в Европе. Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева связывает это явление с эмансипацией женщин и изменением их социальной роли.
«Женщина к этому моменту определяется, получает образование, профессию, которая будет её кормить. То есть это демонстрация эмансипации женщины от мужского общества, от родительской среды. Это её решение стать матерью вне зависимости от обстоятельств», — сказала Ерофеева радио Sputnik.
По словам Ерофеевой, женщины стали более внимательными к выбору партнёров для создания семьи и рождения детей. С возрастом у людей возникает вопрос о том, что они могут дать своему ребёнку, в отличие от 16-18 лет, когда такие размышления отсутствуют. Она также отметила, что более взрослые женщины уделяют внимание своему окружению и могут долго искать подходящего человека, что иногда занимает годы.
Ранее общественники призвали отправлять 30-летних к психологу, если к этому возрасту они не обзавелись потомством. По их мнению, эти люди выросли в трудные девяностые годы, когда многие семьи испытывали финансовые затруднения. Осознав, что такое бедность, они стремятся избежать повторения подобных ситуаций для своих детей.
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