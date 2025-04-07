Военный эксперт объяснил, почему Зеленского охраняет британская ЧВК
Эксперт Леонков: За всё, что связано с личной охраной Зеленского, отвечает Лондон
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
За всё, что связано с Владимиром Зеленским и его личной охраной, отвечала Великобритания. Так военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал в беседе с Life.ru информацию о британской ЧВК, оберегающей Зеленского.
Эта ЧВК действительно имеет британское происхождение. Вообще, за всё, что связано с Зеленским, с его личной охраной, а также с подготовкой частей сил специальных операций Украины, отвечала Великобритания. А также и за подготовку морских специалистов из механизированных бригад морской пехоты, которые пытались штурмовать Крынки и которые участвовали в диверсиях, связанных с безэкипажными катерами. За всем этим стоит Великобритания.
Именно поэтому Зеленский вторит тем словам, которые произносят британские политики, заключил эксперт.
Напомним, ранее СМИ выяснили, что Владимира Зеленского защищают бойцы британско-американской ЧВК, тесно связанной с западной разведкой. Речь идёт о Group 4 Securitas (G4S) — компании, которая с 90-х обосновалась на Украине. Эта структура не только охраняет стратегические объекты, но и ведёт разведку, а также организует диверсии в Крыму.