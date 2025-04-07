Эта ЧВК действительно имеет британское происхождение. Вообще, за всё, что связано с Зеленским, с его личной охраной, а также с подготовкой частей сил специальных операций Украины, отвечала Великобритания. А также и за подготовку морских специалистов из механизированных бригад морской пехоты, которые пытались штурмовать Крынки и которые участвовали в диверсиях, связанных с безэкипажными катерами. За всем этим стоит Великобритания.