«Обворовали инвалида»: Счета Кузьмича из «Особенностей» арестовали из-за проигранного ток-шоу суда

Актёр Виктор Бычков рассказал, что в 2019 году его жизнь кардинально изменилась после инсульта жены Полины Белинской. Женщина выжила, она получила инвалидность первой группы, и вскоре семья столкнулась с серьёзными финансовыми проблемами из-за сорванных съёмок.

Артист отметил, что долго отказывался участвовать в программе «Секрет на миллион», не желая связываться с подобными передачами. Однако, когда у них возникли трудности с деньгами, он согласился на съёмку, так как надеялся, что это поможет с лечением жены. Полина же, не сообщив мужу, начала общаться с журналистами в качестве директора мужа и делиться материалами о своей болезни.

Когда съёмочная группа неожиданно пришла к ним домой, Виктор был в шоке от того, что Полина не рассказала ему о своих планах. Он категорически противился съёмкам в квартире, но согласился на небольшие съемки на улице и в бассейне. Вскоре после этого они подписали договор, но в 2023 году получили судебный иск на 1,7 миллиона рублей за невыполнение обязательств из-за операции Полины. Суд уменьшил сумму.

«Обворовали пенсионера и инвалида. Лишили жену массажей и бассейна на два года. И вот прошло уже четыре года с момента подписания того злосчастного договора, как месяц назад я проснулся утром и обнаружил, что все счета арестованы. Долг по суду 715 тысяч рублей. На машину тоже наложен арест, мы не можем её продать. Откуда нам взять такие деньги? Я с лета сидел без работы», — пожаловался актёр в беседе с kp.ru.

В своём иске программа требовала возмещения затрат на билеты, командировочные расходы, проживание, такси, аренду студии, а также сборку и разбор декораций. Семья не знает, как справиться с долгами и сейчас пытается накопить средства для подачи встречного иска в суд.