Суд отказал Павлу Прилучному в уменьшении алиментов детям

Московский городской суд отклонил жалобу актёра Павла Прилучного, который подал заявление о снижении алиментов детям от экс-супруги Агаты Муцениеце. Информация об этом появилась на сайте судов общей юрисдикции.

Прилучный обосновал свою жалобу тем, что его старший сын Тимофей в настоящее время живет с ним и его новой супругой Зепюр Брутян. В то же время бывшие супруги ведут судебный процесс относительно места жительства Тимофея. Судебное заседание по этому делу назначено на 26 марта.