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Регион
21 марта, 12:42

Суд отказал Павлу Прилучному в уменьшении алиментов детям

Мосгорсуд отклонил заявление актёра Прилучного о снижении алиментов

Павел Прилучный. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ bugevuge

Павел Прилучный. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ bugevuge

Московский городской суд отклонил жалобу актёра Павла Прилучного, который подал заявление о снижении алиментов детям от экс-супруги Агаты Муцениеце. Информация об этом появилась на сайте судов общей юрисдикции.

Прилучный обосновал свою жалобу тем, что его старший сын Тимофей в настоящее время живет с ним и его новой супругой Зепюр Брутян. В то же время бывшие супруги ведут судебный процесс относительно места жительства Тимофея. Судебное заседание по этому делу назначено на 26 марта.

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Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный продолжают через суд решать, с кем останутся их дети Мия и Тимофей. Суд предложил несовершеннолетним самим выбрать, с кем они хотят жить. Прилучный обвинил Муцениеце в играх с психикой детей. А актриса заявила, что Павел просто не желает платить алименты, поэтому и хочет оставить детей себе. На фоне разбирательств у Агаты начались проблемы с детьми. Так, сын Тимофей перестал общаться с мамой после переезда к отцу.

Мария Любицкая
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