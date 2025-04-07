В Кремле ответили на призыв Трампа по Украине

Лидер РФ Владимир Путин выступает за прекращение огня на Украине, но перед этим следует решить ещё некоторые вопросы, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал соответствующий призыв президента США Дональда Трампа.

«Президент Путин действительно поддерживает идею о необходимости прекращения огня. Но до этого предстоит ответить на целый ряд вопросов», — отметил он на брифинге.

Песков добавил, что пока никто не дал ответов на эти висящие в воздухе вопросы. В частости, речь идёт о неподконтрольности Киева и невозможности самого Киева контролировать экстремистов и националистов. Кроме того, Москву волнуют дальнейше планы милитаризации Украины.

По словам представителя Кремля, при всей солидарности с идеей о прекращении огня в Москве понимают, что необходимо обеспечить интересы России, а также прояснить вышеуказанные аспекты.