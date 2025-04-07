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Регион
7 апреля, 10:19

В Кремле ответили на призыв Трампа по Украине

Песков: Путин выступает за прекращение огня, но надо решить ряд вопросов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Лидер РФ Владимир Путин выступает за прекращение огня на Украине, но перед этим следует решить ещё некоторые вопросы, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал соответствующий призыв президента США Дональда Трампа.

«Президент Путин действительно поддерживает идею о необходимости прекращения огня. Но до этого предстоит ответить на целый ряд вопросов», — отметил он на брифинге.

Песков добавил, что пока никто не дал ответов на эти висящие в воздухе вопросы. В частости, речь идёт о неподконтрольности Киева и невозможности самого Киева контролировать экстремистов и националистов. Кроме того, Москву волнуют дальнейше планы милитаризации Украины.

По словам представителя Кремля, при всей солидарности с идеей о прекращении огня в Москве понимают, что необходимо обеспечить интересы России, а также прояснить вышеуказанные аспекты.

Песков: Россия не наносит удары по объектам социальной инфраструктуры Украины
Песков: Россия не наносит удары по объектам социальной инфраструктуры Украины

Ранее Трамп заявил, что США хотелось прекращения бомбардировок Украины. Кроме того, политик в очередной раз заявил, что конфликт бы не начался, будь он президентом США три года назад.

Александр Юнашев
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