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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
7 апреля, 10:05

Песков: Россия не наносит удары по объектам социальной инфраструктуры Украины

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

ВС РФ наносят удары только по военным и околовоенным целям на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наши военные бьют исключительно по военным и околовоенным целям», — заявил представитель Кремля на брифинге.

Он добавил, что российские военные не наносят никаких ударов по социальной инфраструктуре. Песков призвал ориентироваться на заявления Минобороны РФ.

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4 апреля Министерство обороны РФ объявило о высокоточном ударе, нанесённом по месту, где проходило совещание командиров ВСУ и западных инструкторов. В результате было ликвидировано до 85 военных. Позже военный блогер Юрий Подоляка пояснил, что удар, вероятно, был осуществлён с помощью ОТРК «Искандер-М» с осколочно-фугасной боеголовкой. Спустя сутки после удара из-под завалов удалось извлечь около 40 тел. Также сообщается, что ударом были уничтожены около 15 автомобилей высокой проходимости с охраной, которые были припаркованы рядом с заведением.

Александр Юнашев
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