Песков: Россия не наносит удары по объектам социальной инфраструктуры Украины

4 апреля Министерство обороны РФ объявило о высокоточном ударе, нанесённом по месту, где проходило совещание командиров ВСУ и западных инструкторов. В результате было ликвидировано до 85 военных. Позже военный блогер Юрий Подоляка пояснил, что удар, вероятно, был осуществлён с помощью ОТРК «Искандер-М» с осколочно-фугасной боеголовкой. Спустя сутки после удара из-под завалов удалось извлечь около 40 тел. Также сообщается, что ударом были уничтожены около 15 автомобилей высокой проходимости с охраной, которые были припаркованы рядом с заведением.