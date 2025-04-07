Песков: Россия не наносит удары по объектам социальной инфраструктуры Украины
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
ВС РФ наносят удары только по военным и околовоенным целям на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Наши военные бьют исключительно по военным и околовоенным целям», — заявил представитель Кремля на брифинге.
Он добавил, что российские военные не наносят никаких ударов по социальной инфраструктуре. Песков призвал ориентироваться на заявления Минобороны РФ.
4 апреля Министерство обороны РФ объявило о высокоточном ударе, нанесённом по месту, где проходило совещание командиров ВСУ и западных инструкторов. В результате было ликвидировано до 85 военных. Позже военный блогер Юрий Подоляка пояснил, что удар, вероятно, был осуществлён с помощью ОТРК «Искандер-М» с осколочно-фугасной боеголовкой. Спустя сутки после удара из-под завалов удалось извлечь около 40 тел. Также сообщается, что ударом были уничтожены около 15 автомобилей высокой проходимости с охраной, которые были припаркованы рядом с заведением.