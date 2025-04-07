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Регион
7 апреля, 08:45
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Трамп: Нам бы хотелось прекращения бомбардировок Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Американский президент Дональд Трамп заявил, что переговоры об урегулировании украинского конфликта между США и РФ продолжаются. Также он отметил, что Вашингтон желает прекращения «бомбардировок» Украины.

«Мне не нравятся бомбардировки. Бомбардировки продолжаются и продолжаются», — сказал глава Белого дома журналистам на борту президентского самолёта.

Кроме того, политик в очередной раз заявил, что конфликт бы не начался, будь он президентом США три года назад.

Украину ждёт скорый ультиматум со стороны Трампа, пишут СМИ
Украину ждёт скорый ультиматум со стороны Трампа, пишут СМИ

Ранее экс-депутат Рады раскрыл истинные цели президента США по Украине. Он планирует забрать страну в бессрочное рабство, заявил бывший парламентарий. Также Life.ru писал, что на публикации западной прессы о «гневе» лидера Штатов отреагировали и в Кремле. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, упомянутые высказывания были изложены в СМИ без точных цитат, что ставит под сомнение их достоверность.

Никита Никонов
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