Трамп: Нам бы хотелось прекращения бомбардировок Украины

Американский президент Дональд Трамп заявил, что переговоры об урегулировании украинского конфликта между США и РФ продолжаются. Также он отметил, что Вашингтон желает прекращения «бомбардировок» Украины.

«Мне не нравятся бомбардировки. Бомбардировки продолжаются и продолжаются», — сказал глава Белого дома журналистам на борту президентского самолёта.

Кроме того, политик в очередной раз заявил, что конфликт бы не начался, будь он президентом США три года назад.