Трамп: Нам бы хотелось прекращения бомбардировок Украины
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что переговоры об урегулировании украинского конфликта между США и РФ продолжаются. Также он отметил, что Вашингтон желает прекращения «бомбардировок» Украины.
«Мне не нравятся бомбардировки. Бомбардировки продолжаются и продолжаются», — сказал глава Белого дома журналистам на борту президентского самолёта.
Кроме того, политик в очередной раз заявил, что конфликт бы не начался, будь он президентом США три года назад.
Ранее экс-депутат Рады раскрыл истинные цели президента США по Украине. Он планирует забрать страну в бессрочное рабство, заявил бывший парламентарий. Также Life.ru писал, что на публикации западной прессы о «гневе» лидера Штатов отреагировали и в Кремле. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, упомянутые высказывания были изложены в СМИ без точных цитат, что ставит под сомнение их достоверность.