«Бессрочное рабство»: Раскрыты истинные цели Трампа по Украине
Царёв: Трамп планирует забрать Украину в бессрочное рабство
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Соглашение по редкоземельным металлам, которое Дональд Трамп навязывает Владимиру Зеленскому, фактически вынудит Украину пожизненно работать на США. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв. По его словам, американский президент планирует забрать Незалежную в «бессрочное рабство».
«Такое впечатление, что Украина воевала с Соединёнными Штатами, проиграла и сейчас будет выплачивать пожизненные репарации», — сыронизировал Царёв.
Собеседник «Царьграда» подчеркнул, что европейские лидеры тоже рассчитывают на свою долю при грабеже Украины, поэтому активно пробиваются за стол переговоров. Поэтому заявления о поддержке Киева — это всего лишь попытки Брюсселя оказать давление на Вашингтон при разделе «пирога», уверен бывший нардеп.
Ранее Олег Царёв рассказал, что Владимир Зеленский больше не рассматривается в качестве главы киевского режима. По его словам, Дональда Трампа устроит кандидатура Юлии Тимошенко. Кроме того, пост могут занять и пророссийские кандидаты: предприниматель Вадим Новинский или экс-премьер Николай Азаров.