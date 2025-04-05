«Бессрочное рабство»: Раскрыты истинные цели Трампа по Украине

Соглашение по редкоземельным металлам, которое Дональд Трамп навязывает Владимиру Зеленскому, фактически вынудит Украину пожизненно работать на США. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв. По его словам, американский президент планирует забрать Незалежную в «бессрочное рабство».

«Такое впечатление, что Украина воевала с Соединёнными Штатами, проиграла и сейчас будет выплачивать пожизненные репарации», — сыронизировал Царёв.

Собеседник «Царьграда» подчеркнул, что европейские лидеры тоже рассчитывают на свою долю при грабеже Украины, поэтому активно пробиваются за стол переговоров. Поэтому заявления о поддержке Киева — это всего лишь попытки Брюсселя оказать давление на Вашингтон при разделе «пирога», уверен бывший нардеп.