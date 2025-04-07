Лодка перевернулась на заледеневшей реке в Кузбассе, ведутся поиски трёх мужчин
На реке под Новокузнецком перевернулась аэролодка, пропали три человека
Река Чумыш, где перевернулась лодка. Обложка © Telegram / Полиция Кузбасса
Под Новокузнецком на реке Чумыш перевернулась аэролодка. В результате происшествия пропали три человека, сообщает Mash.
Кадры работы спасателей на реке Чумыш. Видео © Telegram / Mash
В настоящее время спасатели ведут поисковые работы в районе села Костенково. По данным телеграм-канала, на борту лодки находилось пять человек, двое из которых самостоятельно выбрались на берег. Имена пропавших: Ефим И. (37 лет), Игорь Г. (32 года) и Павел М. (35 лет). Сообщается, что все находились в состоянии алкогольного опьянения и катались на лодке в зоне, где недавно сошёл лёд. Предположительно, среди пропавших — депутат Прокопьевского муниципального округа.
Предварительно установлено, что группа вышла на лодке на открытую воду несмотря на то, что период навигации в регионе ещё не начался. Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД России, поиск пропавших мужчин осложняется подъёмом воды, начавшимся ледоходом и гористой местностью.
Ранее сообщалось, что трое взрослых и ребёнок пропали в Коми, отправившись на рыбалку. Спасатели одновременно проверяют лесные избушки, в которых пропавшие могли остановиться. Также в поисковой деятельности задействованы водолазы.