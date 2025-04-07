Лодка перевернулась на заледеневшей реке в Кузбассе, ведутся поиски трёх мужчин

В настоящее время спасатели ведут поисковые работы в районе села Костенково. По данным телеграм-канала, на борту лодки находилось пять человек, двое из которых самостоятельно выбрались на берег. Имена пропавших: Ефим И. (37 лет), Игорь Г. (32 года) и Павел М. (35 лет). Сообщается, что все находились в состоянии алкогольного опьянения и катались на лодке в зоне, где недавно сошёл лёд. Предположительно, среди пропавших — депутат Прокопьевского муниципального округа.