В Госдуме призвали десятикратно увеличить штрафы за мат в соцсетях и публичных местах

Депутат Госдумы Александр Аксененко предложил ужесточить наказание за мат в публичных местах и в Интернете, увеличив штрафы в несколько раз. По его словам, существующие санкции не являются эффективной мерой борьбы с ненормативной лексикой.





Парламентарий предложил внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях в части увеличения штрафов за употребление мата в общественных местах и в Сети с 1 до 10 тысяч рублей. В настоящее время нецензурная ругань в общественном месте определяется как мелкое хулиганство, за которое можно также отправиться в спецприёмник на срок до 15 суток, отметил Аксененко.

«У нас в Госдуме есть межфракционная комиссия, которую возглавляет Пётр Толстой, и мы убеждены, что мы должны усиливать законодательство в рамках защиты русского языка. Наше региональное отделение ВРНС [Всемирного русского народного собора] услышало этот призыв, эту инициативу», — подчеркнул Аксененко в беседе с журналистами.

Депутат добавил, что инициатива также касается юридических лиц, которые организуют концерты артистов, использующих маты в своём творчестве. Аксененко выразил обеспокоенность, что сейчас в законодательстве есть пробел, когда сами организаторы мероприятий не несут ответственность за «артистов-матершинников».