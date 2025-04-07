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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
7 апреля, 11:35

Потери ВСУ с начала боёв в Курской области перевалили за 72,4 тысячи солдат

Украинский военный. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Украинский военный. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки лишились свыше 150 военных в курском приграничье. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены бронетранспортёр, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и миномёт, а также два пункта управления БПЛА», — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что всего за время боёв в Курской области украинские войска потеряли свыше 72 470 солдат, 404 танка, 331 БМП, 297 бронетранспортёров, 2 256 боевых бронированных машин, 2 637 автомобилей, 595 артиллерийских орудий и 53 пусковые установки РСЗО.

ВСУ за время боёв в курском приграничье лишились свыше 72,3 тысячи военных
ВСУ за время боёв в курском приграничье лишились свыше 72,3 тысячи военных

А ранее Life.ru сообщал, что ВСУ потеряли 15 механизированных бригад в боях за курское приграничье. В ГВР «Север» отметили, что такие данные получены при пересчёте безвозвратных потерь в боевые единицы.

Дарья Нарыкова
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