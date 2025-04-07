Потери ВСУ с начала боёв в Курской области перевалили за 72,4 тысячи солдат

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки лишились свыше 150 военных в курском приграничье. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены бронетранспортёр, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и миномёт, а также два пункта управления БПЛА», — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что всего за время боёв в Курской области украинские войска потеряли свыше 72 470 солдат, 404 танка, 331 БМП, 297 бронетранспортёров, 2 256 боевых бронированных машин, 2 637 автомобилей, 595 артиллерийских орудий и 53 пусковые установки РСЗО.