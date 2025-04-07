Известный американский бизнесмен и глава департамента США по государственной эффективности (DOGE), Илон Маск выложил в соцсети X видео, чтобы подчеркнуть неожиданную географическую близость России и США.

Маск опубликовал видео о близости России и США. Видео © X / elonmusk

В ролике подчёркивается, что не каждому американцу известно, насколько близко расположены две страны. Видео сообщает, что Россию и США разделяет лишь Берингов пролив, а между островами Крузенштерна и Ратманова расстояние составляет всего 3,8 километра. Более того, зимой вода между ними иногда замерзает, позволяя пересечь границу пешком.

Пользователи X в комментариях к посту Маска выразили мнение, что у России и США больше общего, чем у Штатов с Евросоюзом, и призвали к укреплению партнёрских связей между странами.