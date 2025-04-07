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7 апреля, 11:59

Маск опубликовал видео о близости России и США

Илон Маск рассказал американцам о близости России и США

Илон Маск. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Илон Маск. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Известный американский бизнесмен и глава департамента США по государственной эффективности (DOGE), Илон Маск выложил в соцсети X видео, чтобы подчеркнуть неожиданную географическую близость России и США.

Маск опубликовал видео о близости России и США. Видео © X / elonmusk

В ролике подчёркивается, что не каждому американцу известно, насколько близко расположены две страны. Видео сообщает, что Россию и США разделяет лишь Берингов пролив, а между островами Крузенштерна и Ратманова расстояние составляет всего 3,8 километра. Более того, зимой вода между ними иногда замерзает, позволяя пересечь границу пешком.

Пользователи X в комментариях к посту Маска выразили мнение, что у России и США больше общего, чем у Штатов с Евросоюзом, и призвали к укреплению партнёрских связей между странами.

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Между тем крайне напряжённая атмосфера воцарилась на острове Крузенштерна в штате Аляска, США. Некоторые островитяне начали изучать русский язык, опасаясь захвата Россией.

Оксана Попова
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