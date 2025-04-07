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7 апреля, 12:03

Страус-«лейборист» выследил Бориса Джонсона на отдыхе и «отомстил» за всё

Экс-премьера Британии Бориса Джонсона укусил страус во время отдыха с семьёй

Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона укусил страус во время семейного отдыха в одном из сафари-парков Техаса. Видеозаписью происшествия поделилась у себя в соцсетях супруга 60-летнего политика Кэрри Джонсон.

Видео © Instagram* / Carrie Johnson

На кадрах видно, как Джонсон открывает окно, чтобы покормить страуса, стоящего у автомобиля. Но птица внезапно наклонилась и больно ущипнула политика. Экс-премьер быстро отпрянул и громко выругался на пернатого обидчика.

Кстати, на записи также присутствует четырёхлетний сын политика Уилфред. С нынешней женой, которая на 23 года младше, Борис Джонсон также воспитывает трёхлетнюю дочь.

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А ранее вскрылось, что Елизавета II не хотела, чтобы организацией её похорон занимался «идиот» Борис Джонсон. Королева воспринимала Джонсона как «комичную фигуру», и Букингемский дворец был недоволен его решением приостановить работу парламента в 2019 году.

* Запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Обложка ©

Instagram* / Carrie Johnson

Марина Фещенко
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