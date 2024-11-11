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11 ноября, 08:21

Елизавета II не хотела, чтобы организацией её похорон занимался «идиот» Борис Джонсон

The Times узнал о едких словах Елизаветы II о Борисе Джонсоне уже перед смертью

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Королева Великобритании Елизавета II за два дня до своей кончины в 2022 году с юмором отозвалась о своих похоронах и уходе Бориса Джонсона с поста премьер-министра. Об этом сообщает политический комментатор Тим Шипман в своей книге «Out», на которую ссылается газета The Times.

Шипман утверждает, что во время ужина с близкими королева отметила, что, по крайней мере, избавила себя от необходимости иметь дело с «идиотом» Джонсоном, который занимался бы организацией её похорон.

Автор книги также подчеркивает, что Елизавета II воспринимала Джонсона как «комичную фигуру», и Букингемский дворец был недоволен его решением приостановить работу парламента в 2019 году.

Тем не менее, газета The Daily Telegraph выразила сомнения в достоверности этого высказывания, напомнив, что организацией похорон монарха занимается граф-маршал, а не премьер-министр.

Тест: Елизавета II или Чингисхан — кто вы из великих правителей прошлого?
Тест: Елизавета II или Чингисхан — кто вы из великих правителей прошлого?

Напомним, ранее бывший премьер Великобритании Борис Джонсон отметил, что за год до смерти врачи диагностировали рак костей у королевы Елизаветы II. Тем не менее, откровения политика в мемуарах Unleashed противоречат официальной версии о кончине монарха из-за старости.

Марина Фещенко
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