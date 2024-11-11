Елизавета II не хотела, чтобы организацией её похорон занимался «идиот» Борис Джонсон

Королева Великобритании Елизавета II за два дня до своей кончины в 2022 году с юмором отозвалась о своих похоронах и уходе Бориса Джонсона с поста премьер-министра. Об этом сообщает политический комментатор Тим Шипман в своей книге «Out», на которую ссылается газета The Times.

Шипман утверждает, что во время ужина с близкими королева отметила, что, по крайней мере, избавила себя от необходимости иметь дело с «идиотом» Джонсоном, который занимался бы организацией её похорон.

Автор книги также подчеркивает, что Елизавета II воспринимала Джонсона как «комичную фигуру», и Букингемский дворец был недоволен его решением приостановить работу парламента в 2019 году.