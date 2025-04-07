В Хабаровске зумеры устроили фотосессию с Мизулиной в честь Дня Рунета
В Хабаровске в День Рунета у ТЦ выставили картонную копию Мизулиной
По случаю Дня рождения Рунета в Хабаровске установили картонную ростовую фигуру главы «Лиги безопасного Интернета» (ЛБИ) Екатерины Мизулиной. Об этом она рассказала в своём телеграм-канале.
Картонная ростовая фигура Екатерины Мизулиной. Видео © Telegram / Екатерина Мизулина
«Мизулина — мать Рунета!», — написали на табличке инициативные граждане, сделав отсылку на героиню Дейенерис Таргариен из сериала «Игра престолов». На это также намекает характерная одежда и причёска.
Ежегодно 7 апреля пользователи русскоязычного интернета празднуют День рождения Рунета. Именно в этот день 1994 года был зарегистрирован домен — .Ru. Тогда же его внесли в международную базу данных национальных доменов верхнего уровня. Таким образом, Россия была официально признана страной, которая представлена в Сети.
А ранее Екатерина Мизулина призвала общественность обратить внимание общественности на инцидент, произошедший со студентками МПГУ. Девушки стали жертвами домогательств похотливого охранника, ворвавшегося в душевую общежития.
Telegram / Екатерина Мизулина