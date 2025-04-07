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7 апреля, 12:41

В Хабаровске зумеры устроили фотосессию с Мизулиной в честь Дня Рунета

В Хабаровске в День Рунета у ТЦ выставили картонную копию Мизулиной

По случаю Дня рождения Рунета в Хабаровске установили картонную ростовую фигуру главы «Лиги безопасного Интернета» (ЛБИ) Екатерины Мизулиной. Об этом она рассказала в своём телеграм-канале.

Картонная ростовая фигура Екатерины Мизулиной. Видео © Telegram / Екатерина Мизулина

«Мизулина — мать Рунета!», — написали на табличке инициативные граждане, сделав отсылку на героиню Дейенерис Таргариен из сериала «Игра престолов». На это также намекает характерная одежда и причёска.

Ежегодно 7 апреля пользователи русскоязычного интернета празднуют День рождения Рунета. Именно в этот день 1994 года был зарегистрирован домен — .Ru. Тогда же его внесли в международную базу данных национальных доменов верхнего уровня. Таким образом, Россия была официально признана страной, которая представлена в Сети.

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А ранее Екатерина Мизулина призвала общественность обратить внимание общественности на инцидент, произошедший со студентками МПГУ. Девушки стали жертвами домогательств похотливого охранника, ворвавшегося в душевую общежития.

Обложка ©

Telegram / Екатерина Мизулина

Мария Любицкая
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