Ля ты крыса: Юрист объяснила, как засудить подругу за неудачное фото в соцсетях

Одно неудачное фото может стать настоящей катастрофой. Например, на вечеринке вас застали врасплох или подружка выложила снимок, на котором она красавица, а вы — чудовище. И вот злополучный кадр начинает своё путешествие по Сети, собирая лайки и насмешки. И испортить жизнь такое фото может не только звёздам, но и обычным людям. Оказалось, что за такую «подставу» можно засудить, даже если вы не Бейонсе. Как — Life.ru рассказала юрист Сураё Рамазанова.

Публикация нежелательного снимка может привести к негативным последствиям как в личной жизни, так и в профессиональной сфере: работодатели всё чаще обращают внимание на онлайн-активность кандидатов при приёме на работу. Неподобающие фотографии могут создать у них негативное впечатление о потенциальном сотруднике. Друзья или родственники также могут увидеть такие снимки, что способно вызвать недопонимание, конфликты, буллинг. Безупречная репутация оказывается на грани краха и из-за одной неуместной фотографии в новостной ленте подруги.

Подать в суд в таких случаях можно, но, чтобы успешно засудить кого-то за публикацию вашей неудачной фотографии, нужно будет доказать нарушение вашего права на частную жизнь или авторских прав, а это бывает крайне сложно сделать, отмечает Рамазанова. Кроме того, если фотография была сделана в общественном месте или с вашего согласия (пусть даже неявного), ваши шансы на успех значительно снижаются. Судебные разбирательства могут затянуться надолго и обернуться немалыми расходами — как временными, так и финансовыми.

Перед обращением в суд важно учитывать несколько факторов: Если вы не давали согласия на публикацию фотографии или прямо попросили её удалить, это может быть основанием для иска.

Если фотография сделана в частной обстановке и вы ожидаете конфиденциальности, то её публикация может быть нарушением вашего права на частную жизнь.

Если фотография наносит ущерб вашей репутации или вызывает моральные страдания, это также может служить основанием для обращения в суд.

Что может грозить обидчику?

В его действиях могут усмотреть состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Санкция за сбор или распространение сведений о частной жизни без вашего согласия — от штрафа до 200 000 рублей до лишения свободы на срок до двух лет.

Нарушение неприкосновенности частной жизни — серьёзная проблема в эпоху цифровых технологий. Очень важно уважать личное пространство людей и быть осторожным при публикации материалов в Интернете. Ведь порой мы можем даже не подозревать о том, как наши действия могут повлиять на других. Сураё Рамазанова Юрист

Согласно статье 152.1 ГК РФ, использование изображения гражданина без его согласия запрещено — за исключением ряда случаев (например, если фото сделано в общественном месте и не нарушает права человека).

Также изображение человека охраняется как объект интеллектуальной собственности. Это означает, что любое использование фотографии без согласия изображённого лица может считаться нарушением его прав.

Кроме того, Гражданский кодекс РФ предусматривает возможность взыскания компенсации за причинённый моральный вред. Судебная практика показывает, что размер компенсации в этом случае может варьироваться в зависимости от обстоятельств дела и степени страданий лица.

Чтобы успешно подать иск о возмещении морального вреда из-за неудачного фото, необходимо предоставить доказательства: Факт публикации/распространения фотографии.

Свидетельства того, что публикация нанесла вам нравственные страдания (например, свидетельские показания).

Документы об обращении к психологу или другим специалистам (если таковые имеются).