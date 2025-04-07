Раскрыты подробности расправы над мужчиной, произошедшей в храме в центре Москвы

Убитый в московском храме Всемилостивого Спаса Ильяс Сафиуллин был известен своей активной социальной работой. Он помогал зависимым людям, вёл группы реабилитации и, по словам представителя Московской епархии, «стремился помочь всем и каждому». Об этом сообщает «Царьград».

«Очень скромный. <…> Он был всегда человеком неконфликтным. <…> Он был активно верующим православным христианином. При этом с чётко выраженной татарской идентичностью. Он себя считал православным татарином. Носил тюбетейку», — отметил Евгений Бухаров, ответственный за сектор по работе с мигрантами Миссионерского отдела Московской епархии РПЦ.

По мнению Бухарова, убийство могло быть совершено из религиозных побуждений. Он аргументирует это тем, что задержанный по подозрению в преступлении, будучи татарином, придерживается ортодоксальных исламских взглядов.

Напомним, 3 апреля стало известно об убийстве. Ночью в полицию поступил звонок из храма на Новослободской улице, где в подсобке было обнаружено тело. Следствие установило, что причиной смерти стали ножевые ранения, нанесенные в ходе конфликта. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».