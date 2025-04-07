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7 апреля, 12:33

Раскрыты подробности расправы над мужчиной, произошедшей в храме в центре Москвы

«Царьград»: Убитый в храме в центре Москвы регулярно посещал богослужения

Свечи в храме. Обложка © Life.ru

Свечи в храме. Обложка © Life.ru

Убитый в московском храме Всемилостивого Спаса Ильяс Сафиуллин был известен своей активной социальной работой. Он помогал зависимым людям, вёл группы реабилитации и, по словам представителя Московской епархии, «стремился помочь всем и каждому». Об этом сообщает «Царьград».

«Очень скромный. <…> Он был всегда человеком неконфликтным. <…> Он был активно верующим православным христианином. При этом с чётко выраженной татарской идентичностью. Он себя считал православным татарином. Носил тюбетейку», — отметил Евгений Бухаров, ответственный за сектор по работе с мигрантами Миссионерского отдела Московской епархии РПЦ.

По мнению Бухарова, убийство могло быть совершено из религиозных побуждений. Он аргументирует это тем, что задержанный по подозрению в преступлении, будучи татарином, придерживается ортодоксальных исламских взглядов.

Напомним, 3 апреля стало известно об убийстве. Ночью в полицию поступил звонок из храма на Новослободской улице, где в подсобке было обнаружено тело. Следствие установило, что причиной смерти стали ножевые ранения, нанесенные в ходе конфликта. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Центр» открыли блиндажный православный храм в тыловом районе зоны СВО. Это событие стало значимым для бойцов, предоставляя им возможность для духовной поддержки и молитвы.

Наталья Демьянова
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