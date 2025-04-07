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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
7 апреля, 13:05

На СВО погиб командир группы БПЛА спецназа «Ахмат»

Алаудинов сообщил о гибели командира взвода БПЛА спецназа «Ахмат» Абеленцева

Алексей Абеленцев. Обложка © Telegram / Татьяна Витушева

Алексей Абеленцев. Обложка © Telegram / Татьяна Витушева

В зоне спецоперации (СВО) погиб командир группы БПЛА Алексей Абеленцев с позывным Амур. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, ссылаясь на главу муниципального округа Истра Татьяну Витушеву.

Командир группы БПЛА спецназа «Ахмат» Алексей Абеленцев. Видео © Telegram / Татьяна Витушева

«Гвардии лейтенант Абеленцев был командиром взвода БПЛА 204 полка специального назначения «Ахмат», кавалер Орденов мужества, Медали за Отвагу и других ведомственных наград. Командир небесных войск, командир «крылатой» артиллерии – Алексей Викторович всегда подавал пример мужества и смелости своим бойцам, был большим другом нашего округа и образцовым примером для бойцов из Истры», — говорится в сообщении.

Абеленцев закончил Тихоокеанский военно-морской институт имени С.О. Макарова, был кадровым военным и свой позывной взял в честь великой реки своего родного Приморского края. Прощальная церемония состоится на малой Родине командира, пояснила Витушева.

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А ранее Life.ru писал, что комбат «Ахмата» Зелимхан Батукаев погиб в зоне СВО. Военнослужащий трое суток не спал при выполнении боевой задачи. В результате у него произошло кровоизлияние в мозг.

Дарья Нарыкова
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