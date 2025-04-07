ФАС потребовала от производителей ПВХ объяснить повышение цен
ФАС потребовала у производителей ПВХ объяснить причины изменения цен на товар
ФАС России. Обложка © ФАС России
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) заинтересовалась увеличением стоимости поливинилхлорида (ПВХ) и обратилась к производителям за разъяснениями. Об этом следует из публикации на официальном сайте ведомства.
«Служба проводит ежемесячный мониторинг производства, реализации и стоимости товаров нефтехимии. В целях предупреждения нарушения антимонопольного законодательства ФАС России направила письма в адрес АО «Саянскхимпласт», АО «БСК» и АО «Каустик» с целью исключить необоснованный рост на ПВХ», — пояснили в ФАС.
Ведомство призывает производителей в первую очередь удовлетворять потребности внутреннего рынка, формировать цены с учетом этого приоритета и избегать необоснованных отказов от заключения договоров с покупателями, как с экономической, так и с технологической точки зрения.
Ранее Life.ru сообщал, что ФАС начала проверку наценок на социально значимые продукты в российских магазинах. Ведомство запросило у 36 крупных торговых сетей и двух онлайн-платформ данные о закупочных и розничных ценах, а также об объемах продаж и закупок по 29 категориям продуктов питания.