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7 апреля, 13:02

ФАС потребовала от производителей ПВХ объяснить повышение цен

ФАС потребовала у производителей ПВХ объяснить причины изменения цен на товар

ФАС России. Обложка © ФАС России

ФАС России. Обложка © ФАС России

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) заинтересовалась увеличением стоимости поливинилхлорида (ПВХ) и обратилась к производителям за разъяснениями. Об этом следует из публикации на официальном сайте ведомства.

«Служба проводит ежемесячный мониторинг производства, реализации и стоимости товаров нефтехимии. В целях предупреждения нарушения антимонопольного законодательства ФАС России направила письма в адрес АО «Саянскхимпласт», АО «БСК» и АО «Каустик» с целью исключить необоснованный рост на ПВХ», — пояснили в ФАС.

Ведомство призывает производителей в первую очередь удовлетворять потребности внутреннего рынка, формировать цены с учетом этого приоритета и избегать необоснованных отказов от заключения договоров с покупателями, как с экономической, так и с технологической точки зрения.

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Ранее Life.ru сообщал, что ФАС начала проверку наценок на социально значимые продукты в российских магазинах. Ведомство запросило у 36 крупных торговых сетей и двух онлайн-платформ данные о закупочных и розничных ценах, а также об объемах продаж и закупок по 29 категориям продуктов питания.

Мария Любицкая
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