Несовершеннолетним россиянам официально разрешили работать с 14 лет

Росссийский лидер Владимир Путин разрешил работодателям трудоустраивать подростков с 14 лет. Соответствующий документ был размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Работать подростки смогут во время летних каникул, а также в выходные и праздничные дни. Раньше школьникам и студентам разрешали трудиться только в творческой сфере. Теперь же найти работу можно будет через органы службы занятости. Подростки также смогут работать в студенческом отряде, если он включён в федеральный реестр молодёжных и детских объединений.

14-летним, согласно закону, потребуется письменное согласие ребёнка и одного из родителей. С 15 лет школьнику нужно только его письменное согласие. Нововведения вступят в силу 1 сентября 2025 года.

Ранее Путин подписал закон о запрете рекламы на сайтах экстремистских организаций. Под ограничения попадут, в частности, такие соцсети, как Instagram** и Facebook**, принадлежащие корпорации Meta* и уже заблокированные в России. За соблюдение новых правил будут отвечать как те, кто заказывает рекламу, так и те, кто её распространяет. Нарушителям грозят санкции: обычным гражданам — штраф до 2,5 тыс. рублей, ответственным сотрудникам — до 20 тыс. рублей, а компаниям — до полумиллиона рублей.