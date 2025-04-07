Назван автомобиль, который сильнее всего подешевел на российском рынке

Отечественный кроссовер «Москвич 3» возглавил рейтинг новых автомобилей по снижению стоимости в России в первом квартале. Средняя цена на данную модель упала на 18,4% в годовом выражении, пишет газета «Известия» со ссылкой на автоэкспертов.

«Средняя цена нового авто в первом квартале 2025 составила 2 959 900 рублей... Больше всего снизилась цена «Москвича 3» — на 18,4%», — указано в сообщении.

Средняя стоимость кроссовера «Москвич 3» достигла около 1,8 миллиона рублей. На втором месте рейтинга по снижению цены находится китайский кроссовер Chery Tiggo 4 Pro. Его стоимость сократилась на 13,8 процента, до 2,1 миллиона рублей. Тройку лидеров замкнул российский универсал Lada Largus (минус 12,4 процента, до 1,73 миллиона). На четвёртом месте расположился Omoda C5 (минус 3,9 процента, до 2,83 миллиона), а пятую строчку занял компактный кроссовер Jetour Dashing (минус 3,8 процента, до 2,84 миллиона), отметили эксперты.

«Средняя цена автомобиля с пробегом в России составила 845 тысяч рублей. Среди марок авто заметно доступнее стали корейские бренды: Hyundai, который потерял по сравнению с прошлым годом 8% от стоимости, а также Kia (-7,1%)», — пояснили авторы материала.