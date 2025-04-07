Брат пытался спасти, а мать упала в обморок: В Дагестане родные нашли в шкафу тело 12-летней девочки
В Дагестане тело 12-летней девочки нашли в шкафу
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В Дагестане тело 12-летней девочки нашли в шкафу. Об этом пишет портал «Лента новостей Дагестана».
Трагедия произошла в селе Шушановка Кизилюртовского района. Причины и обстоятельства смерти устанавливаются. Пользователи соцсетей из Дагестана пишут, что тело обнаружили родные девочки. Брат пытался спасти её, делая искусственное дыхание, но это не помогло. Мать потеряла сознание, увидев мёртвую дочку.
А ранее 50-летнего мужчину из Москвы задержали по подозрению в убийстве двухлетнего внука. В момент преступления он был пьян.