Брат пытался спасти, а мать упала в обморок: В Дагестане родные нашли в шкафу тело 12-летней девочки

В Дагестане тело 12-летней девочки нашли в шкафу. Об этом пишет портал «Лента новостей Дагестана».

Трагедия произошла в селе Шушановка Кизилюртовского района. Причины и обстоятельства смерти устанавливаются. Пользователи соцсетей из Дагестана пишут, что тело обнаружили родные девочки. Брат пытался спасти её, делая искусственное дыхание, но это не помогло. Мать потеряла сознание, увидев мёртвую дочку.