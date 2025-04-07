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Регион
7 апреля, 13:10
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Брат пытался спасти, а мать упала в обморок: В Дагестане родные нашли в шкафу тело 12-летней девочки

В Дагестане тело 12-летней девочки нашли в шкафу

Обложка © Шедеврум

Обложка © Шедеврум

В Дагестане тело 12-летней девочки нашли в шкафу. Об этом пишет портал «Лента новостей Дагестана».

Трагедия произошла в селе Шушановка Кизилюртовского района. Причины и обстоятельства смерти устанавливаются. Пользователи соцсетей из Дагестана пишут, что тело обнаружили родные девочки. Брат пытался спасти её, делая искусственное дыхание, но это не помогло. Мать потеряла сознание, увидев мёртвую дочку.

34-летний житель Твери задержан за убийство девочки, чьё тело нашли в лесу
34-летний житель Твери задержан за убийство девочки, чьё тело нашли в лесу

А ранее 50-летнего мужчину из Москвы задержали по подозрению в убийстве двухлетнего внука. В момент преступления он был пьян.

Никита Никонов
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