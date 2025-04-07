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7 апреля, 14:00

Беременная девушка потеряла сознание, получив удар детской лопаткой от буйной москвички

SHOT: Москвичка избила беременную женщину детской лопаткой из-за собаки

Беременная москвичка потеряла сознание после того, как молодая мать ударила её по голове детской лопаткой. Женщине диагностировали черепно-мозговую травму, сообщает SHOT.

Драка беременной и молодой мамы в Москве. Видео © SHOT

Муж Марины, беременной женщины, рассказал телеграм-каналу, что инцидент произошёл днём на улице Авиамоторной в Лефортово. По словам Марины, она выгуливала собаку во дворе дома, когда к ней придралась женщина с ребёнком, заявив, что выгул собак в этом месте запрещён.

Нападавшая женщина и пострадавшая. Фото © SHOT

Нападавшая женщина и пострадавшая. Фото © SHOT

Противница собак для пущей убедительности замахнулась на собеседницу детской лопаткой и, по словам Марины, крыла её матом. Когда же девушка достала телефон и начала снимать мамашу, та в ответ набросилась и избила беременную той самой лопаткой.

После нападения у Марины наблюдалась рвота и кратковременная потеря сознания. Супруги немедленно обратились в травмпункт, откуда их направили в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Там у девушки диагностировали черепно-мозговую травму. В настоящее время Марина находится в больнице под наблюдением врачей. Семья планирует обратиться в полицию с заявлением о нападении, утверждая, что не знакома с нападавшей.

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Ранее Life.ru рассказывал как трёхлетняя девочка получила травмы головы в подмосковных Люберцах из-за пьяной матери. Женщина взяла дочку на руки, но в нетрезвом состоянии не смогла её удержать.

Обложка ©

SHOT

Мария Любицкая
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