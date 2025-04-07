Беглого внука экс-короля Румынии отправили под домашний арест во Франции

Внук бывшего румынского короля Кароля II Павел-Филипп Гогенцоллерн был задержан во Франции по запросу румынских властей. Ему предъявлены обвинения в коррупции и отмывании денег, в настоящее время он помещён под домашний арест.





Как сообщает телеканал Digi24, задержание Гогенцоллерна произошло в Париже утром 7 апреля. В Румынии его обвиняют в коррупционных схемах, отмывании денег и незаконных операциях с землей, ранее принадлежавшей королевской семье. В настоящее время рассматривается возможность его выдачи Румынии.

Репутация Павла-Филиппа Гогенцоллерна омрачена скандалами и обвинениями в коррупции. После того как в 2020 году в Румынии он был приговорён к тюремному заключению за махинации с недвижимостью, он бежал во Францию, пытаясь избежать наказания. В 2024 году Павел-Филипп был задержан мальтийскими властями, но через два месяца его освободили под залог.