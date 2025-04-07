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7 апреля, 14:10

Беглого внука экс-короля Румынии отправили под домашний арест во Франции

Digi24: Во Франции по делу о коррупции арестовали внука экс-короля Румынии

Павел-Филипп Гогенцоллерн. Обложка © Wikipedia

Павел-Филипп Гогенцоллерн. Обложка © Wikipedia

Внук бывшего румынского короля Кароля II Павел-Филипп Гогенцоллерн был задержан во Франции по запросу румынских властей. Ему предъявлены обвинения в коррупции и отмывании денег, в настоящее время он помещён под домашний арест.

Как сообщает телеканал Digi24, задержание Гогенцоллерна произошло в Париже утром 7 апреля. В Румынии его обвиняют в коррупционных схемах, отмывании денег и незаконных операциях с землей, ранее принадлежавшей королевской семье. В настоящее время рассматривается возможность его выдачи Румынии.

Репутация Павла-Филиппа Гогенцоллерна омрачена скандалами и обвинениями в коррупции. После того как в 2020 году в Румынии он был приговорён к тюремному заключению за махинации с недвижимостью, он бежал во Францию, пытаясь избежать наказания. В 2024 году Павел-Филипп был задержан мальтийскими властями, но через два месяца его освободили под залог.

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А ранее Life.ru сообщал о задержании в Москве одного из самых разыскиваемых румынских преступников Василя Родидеала. Он находился в международном розыске по линии Интерпола. Родидеал был осуждён в Румынии на 12 с половиной лет лишения свободы за создание и поддержку организованной преступной группы.

Мария Любицкая
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