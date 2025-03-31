На Меллстроя могут завести ещё одно уголовное дело, теперь его ищут в двух странах
Mash: Меллстрою светит новое уголовное дело, стримера разыскивают в двух странах
Меллстрой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mellstroy
В отношении блогера Меллстроя (Андрей Бурим) могут возбудить ещё одно уголовное дело за игнорирование исправительных работ. Данное наказание ему было назначено за избиение девушки во время прямого эфира, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, в поисках блогера МВД России обратилось за помощью к черногорским коллегам. По имеющейся информации, трешстример проживает в Будве в отеле Dukley Hotel & Resort.
Чтобы избежать новых проблем с законом, Меллстрою необходимо документально подтвердить факт отбывания исправительных работ. Параллельно с этим, начато расследование в отношении Дмитрия Микрюкова, известного как Коллектор. Его подозревают в причастности к отмыванию более полумиллиарда рублей, принадлежащих Меллстрою.
Напомним, ранее сообщалось, что стримера Меллстроя и его семью заподозрили в отмывании полумиллиарда рублей. Позже стало известно, что семья блогера вывозила за границу наличные для их отмывания. Брата стриммера Сергея уже ловили с 75 тысячами долларов, он попытался провезти деньги в ручной клади через «зелёный коридор» аэропорта. Тогда он был оштрафован на 420 тысяч рублей.