Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 апреля, 13:47

МВД объявило в розыск экс-владельца Соликамского магниевого завода Кондрашева

Обложка © mainfin.ru

Обложка © mainfin.ru

Экс-владелец Соликамского магниевого завода (Пермский край) Пётр Кондрашев объявлен в розыск. Это следует из соответствующей базы данных МВД РФ.

«Разыскивается по статье УК«, — говорится в базе.

Уроженцу Краснодарского края Кондрашеву 75 лет. Он предприниматель, кандитат технических наук, действительный член Академии горных наук, почётный гражданин Соликамска. В 2014 году купил Соликамский магниевый завод (СМЗ), однако в 2019 году Федеральная антимонопольная служба потребовала аннулировать сделку, так как она не была согласована. В 2020 году Пермский арбитражный суд удовлетворил иск ФАС, а в 2022 году по иску Генеральной прокуратуры акции СМЗ вернули в собственность государства. Также Кондрашев был гендиректором ОАО «Сильвинит» (крупнейший в РФ горно-промышленный комплекс по добыче и производству калийных удобрений и различных видов солей, разработчик единственного в России и второго в мире по размеру запасов Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей) и, по данным СМИ, имел отношение к «Экопромбанку», которого ЦБ лишил лицензии в 2014 году. По некоторой информации, сейчас Кондрашев проживает в Австрии.

Российского «хлопкового короля» объявили в международный розыск
Российского «хлопкового короля» объявили в международный розыск

Ранее МВД повторно объявило в розыск миллиардера Эдуарда Шифрина. Суды в Москве тем временем наложили обеспечительный арест на имущество и активы бизнесмена.

Никита Никонов
  • Новости
  • МВД РФ
  • Криминал
  • Пермский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar