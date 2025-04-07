МВД объявило в розыск экс-владельца Соликамского магниевого завода Кондрашева

Уроженцу Краснодарского края Кондрашеву 75 лет. Он предприниматель, кандитат технических наук, действительный член Академии горных наук, почётный гражданин Соликамска. В 2014 году купил Соликамский магниевый завод (СМЗ), однако в 2019 году Федеральная антимонопольная служба потребовала аннулировать сделку, так как она не была согласована. В 2020 году Пермский арбитражный суд удовлетворил иск ФАС, а в 2022 году по иску Генеральной прокуратуры акции СМЗ вернули в собственность государства. Также Кондрашев был гендиректором ОАО «Сильвинит» (крупнейший в РФ горно-промышленный комплекс по добыче и производству калийных удобрений и различных видов солей, разработчик единственного в России и второго в мире по размеру запасов Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей) и, по данным СМИ, имел отношение к «Экопромбанку», которого ЦБ лишил лицензии в 2014 году. По некоторой информации, сейчас Кондрашев проживает в Австрии.