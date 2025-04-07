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7 апреля, 13:43

Не из-за цен: Двое рабочих потеряли сознание в бутике Prada в центре Москвы

SHOT: В бутике Prada в Москве двое рабочих надышались краской и потеряли сознание

Вывеска бутика. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Papin Lab

Вывеска бутика. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Papin Lab

Во время покраски бутика Prada в центре Москвы двое рабочих отравились парами краски и потеряли сознание. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, в подвале бутика Prada на Большой Дмитровке двое 25-летних рабочих потеряли сознание во время реставрации пожарных баков. Они проводили малярные работы. Спасатели вызваны на место происшествия, так как извлечь пострадавших самостоятельно невозможно.

Ранее сообщалось, что Dior и Prada отказались от аренды нескольких магазинов в России. Три года назад обе компании объявили о приостановке работы своих бутиков в стране и закрыли несколько магазинов в Москве и Санкт-Петербурге.

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Наталья Демьянова
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