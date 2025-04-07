Не из-за цен: Двое рабочих потеряли сознание в бутике Prada в центре Москвы

Во время покраски бутика Prada в центре Москвы двое рабочих отравились парами краски и потеряли сознание. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, в подвале бутика Prada на Большой Дмитровке двое 25-летних рабочих потеряли сознание во время реставрации пожарных баков. Они проводили малярные работы. Спасатели вызваны на место происшествия, так как извлечь пострадавших самостоятельно невозможно.



