Владимир Зеленский называет погибшими только тех солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ), за которых выплатили компенсации. Такое заявление сделал бывший сотрудник посольства Незалежной в США Андрей Телиженко.

«Почему Зеленский говорит 35 или 50 тысяч погибших? Потому что у него статистика — то, сколько выплатили людям. Не выплатили всем, кто лежит сейчас в земле, не выплатили их семьям, кому-то дали, активным, кому-то не дали, другие ждут и т.д.», — пояснил он в интервью журналисту Александру Шелесту*.

Телиженко добавил, что киевский режим не может выплачивать положенные деньги семьям всех погибших. По его словам, подавляющее большинство граждан Незалежной не видят никакого смысла идти на фронт.

А ранее Life.ru писал, что потери ВСУ с начала боёв в курском приграничье перевалили за 72,4 тысячи солдат. По данным Минобороны РФ, украинские войска также лишились 404 танков, 331 БМП, 297 бронетранспортёров, 2 256 боевых бронированных машин.