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7 апреля, 13:50

50 травм, две остановки сердца и одна смерть: «Самый красивый» марафон обернулся «кроссом смерти»

El Pais: У двух участников полумарафона Movistar в Мадриде остановилось сердце

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

На легендарном полумарафоне Movistar в Мадриде у двух участников зафиксирована остановка сердца. Об этом 7 апреля сообщила газета El Pais. Одного из бегунов удалось «завести», он находится под наблюдением в больнице, а вот второй, к сожалению, скончался.

Журналисты выяснили, что оба спортсмена столкнулись с проблемами всего в нескольких метрах от финиша. Более того, медпомощь была оказана ещё 50 участникам полумарафона. Большинство из них получили травмы, включая растяжения и вывихи, а также имели случаи теплового истощения.

Полумарафон Movistar — это беговое соревнование на дистанцию 21,0975 километра, которое проводится в Мадриде. В этом году в нем принимали участие до 27 тысяч бегунов. Этот забег считается и культовым и привлекает большое количество участников, поскольку проходит в живописных местах столицы Испании.

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Напомним, что год назад Россию потрясла новость о смерти Михаила Быкова — победитель двух марафонов «Белые ночи», основатель беговой школы «Типичный марафонец», мастера спорта России. Он неожиданно ушёл из жизни в Санкт-Петербурге из-за заражения крови.

Марина Фещенко
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