50 травм, две остановки сердца и одна смерть: «Самый красивый» марафон обернулся «кроссом смерти»

На легендарном полумарафоне Movistar в Мадриде у двух участников зафиксирована остановка сердца. Об этом 7 апреля сообщила газета El Pais. Одного из бегунов удалось «завести», он находится под наблюдением в больнице, а вот второй, к сожалению, скончался.

Журналисты выяснили, что оба спортсмена столкнулись с проблемами всего в нескольких метрах от финиша. Более того, медпомощь была оказана ещё 50 участникам полумарафона. Большинство из них получили травмы, включая растяжения и вывихи, а также имели случаи теплового истощения.

Полумарафон Movistar — это беговое соревнование на дистанцию 21,0975 километра, которое проводится в Мадриде. В этом году в нем принимали участие до 27 тысяч бегунов. Этот забег считается и культовым и привлекает большое количество участников, поскольку проходит в живописных местах столицы Испании.