Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
7 апреля, 15:27

Угрожали родителям: Участницы «Пропаганды» рассказали о волне хейта после концерта в зоне СВО

Группа «Пропаганда» заявила о травле после концерта в зоне СВО

Группа «Пропаганда». Обложка © VK / Группа «Пропаганда»

Группа «Пропаганда». Обложка © VK / Группа «Пропаганда»

В мае 2024 года участницы популярной группы «Пропаганда» выступили перед бойцами СВО. После этого им начали приходить письма с угрозами. Певицы рассказали порталу «Страсти» о своей реакции на негативные сообщения.

Они отметили, что им поступали угрозы и осуждения, причём недоброжелатели также пытались запугать родителей артисток. Тем не менее хейтеры не смогли изменить мнение девушек — они остались преданными своей стране.

«Но мы всегда стараемся не обращать внимание на подобного рода послания и открыто говорим о своей позиции, ведь мы любим нашу страну и всегда будем поддерживать наших бойцов», — рассказали участницы коллектива.

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Ранее Life.ru сообщал, что участницы обновлённого состава женской поп-группы «Пропаганда» собираются представить новую песню, посвящённую единству народов России. На это их вдохновила речь президента Владимира Путина. Как утверждают певицы, клип к этой композиции уже отснят и порадует зрителей своими масштабами, оставив никого равнодушным.

Александра Мышляева
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