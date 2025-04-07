Угрожали родителям: Участницы «Пропаганды» рассказали о волне хейта после концерта в зоне СВО
Группа «Пропаганда» заявила о травле после концерта в зоне СВО
Группа «Пропаганда». Обложка © VK / Группа «Пропаганда»
В мае 2024 года участницы популярной группы «Пропаганда» выступили перед бойцами СВО. После этого им начали приходить письма с угрозами. Певицы рассказали порталу «Страсти» о своей реакции на негативные сообщения.
Они отметили, что им поступали угрозы и осуждения, причём недоброжелатели также пытались запугать родителей артисток. Тем не менее хейтеры не смогли изменить мнение девушек — они остались преданными своей стране.
«Но мы всегда стараемся не обращать внимание на подобного рода послания и открыто говорим о своей позиции, ведь мы любим нашу страну и всегда будем поддерживать наших бойцов», — рассказали участницы коллектива.
Ранее Life.ru сообщал, что участницы обновлённого состава женской поп-группы «Пропаганда» собираются представить новую песню, посвящённую единству народов России. На это их вдохновила речь президента Владимира Путина. Как утверждают певицы, клип к этой композиции уже отснят и порадует зрителей своими масштабами, оставив никого равнодушным.