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7 апреля, 15:07

Названы самые трудные слова в «Тотальном диктанте»

Самыми сложными в «Тотальном диктанте« стали слова «постамент» и «корреспондент»

Орфографический словарь русского языка. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Орфографический словарь русского языка. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

В ходе недавно завершившейся ежегодной акции «Тотальный диктант» были выявлены самые трудные слова. Большинство участников допустило орфографические ошибки именно в них, сообщила Марина Шпильман, глава экспертной комиссии «Тотального диктанта» в Новосибирске.

Она отметила, что многие участники испытывали трудности при написании слов «корреспондент» и «профессор». Также были зафиксированы забавные ошибки: вместо фразы «шеренги по звонку» некоторые написали «шеренку позвонков». Аналогично, словосочетание «ковш эскаватора» было ошибочно записано как «ковш эскалатора».

«Самые частые промахи — слитное или раздельное написание сочетаний вроде «на утро». Встречаются «надкнулись», ошибки при написании числительных и смешные искажения вроде «постомент» вместо «постамент», — цитирует Марину Шпильман ТАСС.

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Акция «Тотальный диктант» прошла 5 апреля в 22-й раз. Каждый год уникальный текст диктанта создаётся специально для мероприятия известным писателем. В этом году автором текста стала писательница и сценарист Марина Москвина, финалистка премии «Ясная Поляна» и обладательница почётного диплома Международной премии имени Ханса Кристиана Андерсена. Столицей «Тотального диктанта» 2025 года была выбрана федеральная территория Сириус. В этом году к акции присоединилось свыше 1,3 миллиона человек по всему миру.

Мария Любицкая
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