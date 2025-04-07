Названы самые трудные слова в «Тотальном диктанте»

В ходе недавно завершившейся ежегодной акции «Тотальный диктант» были выявлены самые трудные слова. Большинство участников допустило орфографические ошибки именно в них, сообщила Марина Шпильман, глава экспертной комиссии «Тотального диктанта» в Новосибирске.

Она отметила, что многие участники испытывали трудности при написании слов «корреспондент» и «профессор». Также были зафиксированы забавные ошибки: вместо фразы «шеренги по звонку» некоторые написали «шеренку позвонков». Аналогично, словосочетание «ковш эскаватора» было ошибочно записано как «ковш эскалатора».

«Самые частые промахи — слитное или раздельное написание сочетаний вроде «на утро». Встречаются «надкнулись», ошибки при написании числительных и смешные искажения вроде «постомент» вместо «постамент», — цитирует Марину Шпильман ТАСС.