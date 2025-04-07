Полиция Гоа задержала пожилую россиянку и её сына за нарушение визового режима
В Северном Гоа полиция задержала 75-летнюю россиянку и её сына. Туристы находились в Индии без действующей визы. Дело было зарегистрировано 4 апреля, сообщает агентство РTI со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Генеральный консул России в ИндииИван Фетисов уточнил, что официальное уведомление о задержании Людмилы Близнецовой и её сына Андрея дипломаты пока не получали. У индийской стороны запросили соответствующую информацию, уточняет ТАСС.
«Генконсульство предпринимает все необходимые меры для обеспечения законных прав российских граждан в Гоа. К сожалению, случаи задержания россиян в данном регионе Индии без действующей визы не являются редкостью», — поделился генконсул РФ.
Фетисов напомнил, что индийское миграционное законодательство стало более строгим. Теперь за нарушение визового режима предусмотрено наказание в виде штрафа до 300 тысяч рупий (примерно 3,5 тысячи долларов) или тюремного заключения на срок до трёх лет.
Ранее таможенники нашли 75 самоцветов в белье россиянки, вернувшейся из Индии. Четыре драгоценных камня она также спрятала в сумке. Оценочная стоимость самоцветов превышает 1,2 миллиона рублей. Женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет или штраф до 1 миллиона рублей.
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