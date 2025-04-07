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Регион
7 апреля, 14:59

Полиция Гоа задержала пожилую россиянку и её сына за нарушение визового режима

В Северном Гоа полиция задержала 75-летнюю россиянку и её сына. Туристы находились в Индии без действующей визы. Дело было зарегистрировано 4 апреля, сообщает агентство РTI со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Генеральный консул России в ИндииИван Фетисов уточнил, что официальное уведомление о задержании Людмилы Близнецовой и её сына Андрея дипломаты пока не получали. У индийской стороны запросили соответствующую информацию, уточняет ТАСС.

«Генконсульство предпринимает все необходимые меры для обеспечения законных прав российских граждан в Гоа. К сожалению, случаи задержания россиян в данном регионе Индии без действующей визы не являются редкостью», — поделился генконсул РФ.

Фетисов напомнил, что индийское миграционное законодательство стало более строгим. Теперь за нарушение визового режима предусмотрено наказание в виде штрафа до 300 тысяч рупий (примерно 3,5 тысячи долларов) или тюремного заключения на срок до трёх лет.

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Ранее таможенники нашли 75 самоцветов в белье россиянки, вернувшейся из Индии. Четыре драгоценных камня она также спрятала в сумке. Оценочная стоимость самоцветов превышает 1,2 миллиона рублей. Женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет или штраф до 1 миллиона рублей.

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Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Алена Пенчугина
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