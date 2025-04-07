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7 апреля, 15:31

Стала известна тема ПМЭФ в этом году

Главной темой ПМЭФ выбраны общие ценности как основа роста в многополярном мире

ПМЭФ. Обложка © Life.ru

ПМЭФ. Обложка © Life.ru

В качестве главной темы Петербургского международного экономического форума выбрали «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Эта тема отражает глубокие изменения в системе международного сотрудничества, сообщается на официальном сайте мероприятия.

«В условиях трансформации глобальной системы именно общие ценности становятся основой для развития конструктивного международного взаимодействия», — заявил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Он пояснил, что избранная тема наиболее точно отражает глубокие изменения, происходящие в системе мирового сотрудничества. На сегодняшний день именно принцип многополярности способен обеспечить равноправные и свободные отношения между странами, подчеркнул Кобяков. По его словам, поэтому важно провести широкое экспертное обсуждение, и площадка ПМЭФ станет пространством для открытого диалога.

На ПМЭФ пройдут экспертные сессии о развитии городской среды
На ПМЭФ пройдут экспертные сессии о развитии городской среды

Ранее Life.ru сообщал, что королевство Бахрейн вошло в число стран гостей ПМЭФ-2025, который пройдёт с 18 по 21 июня. В национальном павильоне продемонстрируют инвестиционный потенциал государства, а также он станет платформой для налаживания бизнес-связей и обмена опытом.

Мария Любицкая
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