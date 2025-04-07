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7 апреля, 15:18

Блогера Жидковского призвали проверить на пропаганду ЛГБТ*

Слуцкий попросит Генпрокуратуру проверить блогера Жидковского на пропаганду ЛГБТ*

Алексей Жидковский. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zhidkovskiy

Алексей Жидковский. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zhidkovskiy

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к Генпрокуратуре с просьбой проверить блогера Алексея Жидковского на предмет пропаганды ЛГБТ*. Об этом парламентарий сообщил ТАСС.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура признала нежелательным в РФ фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом. В некоммерческих организациях музыканта российское ведомство увидело «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений».

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* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

Наталья Демьянова
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