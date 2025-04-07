ЕС не дал Прибалтике денег на «стену для дронов» вдоль границы с РФ
ERR: ЕС не дал Литве и Эстонии денег на «стену для дронов» на границе с РФ
Дрон в небе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lukas Beno
Евросоюз отказал Эстонии и Литве в выделении средств на создание «стены для беспилотников» на границе с Россией. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.
Представители пограничной службы Эстонии и Литвы подали совместную заявку на финансирование от ЕС для строительства так называемой «стены для дронов», которая предусматривала наблюдение за восточной границей с Россией и установку средств борьбы с БПЛА. Правительство Эстонии планировало выделить около €12 млн в течение следующих трёх лет, а дополнительные средства планировалось запросить из фондов ЕС.
Однако в ЕС эту идею не поддержали. Теперь Эстонии и Литве придется искать альтернативные источники финансирования для реализации данного проекта.
А ранее замминистра обороны Польши Павел Бейда подтвердил планы разместить противопехотные мины на границах с Россией и Белоруссией. По его словам, такое решение обусловлено необходимостью создания оборонительных сооружений в рамках проекта «Восточный щит».