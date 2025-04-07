СБ ООН проведёт заседание по Украине 8 апреля

Совет Безопасности ООН 8 апреля проведёт заседание по Украине. Запрос на него поступил от западных стран.

«Заседание СБ ООН по украинскому досье состоится в 10:00 по времени Нью-Йорка (17:00 мск)», — рассказали журналистам в российском диппредставительстве.