СБ ООН проведёт заседание по Украине 8 апреля
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Совет Безопасности ООН 8 апреля проведёт заседание по Украине. Запрос на него поступил от западных стран.
«Заседание СБ ООН по украинскому досье состоится в 10:00 по времени Нью-Йорка (17:00 мск)», — рассказали журналистам в российском диппредставительстве.
А ранее в Совете ООН по правам человека 22 из 47 стран высказались против продления мандата «независимой» комиссии, занимающейся расследованием событий на Украине. Россия, к слову, не признаёт полномочия этой комиссии.