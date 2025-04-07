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Регион
7 апреля, 15:53

СБ ООН проведёт заседание по Украине 8 апреля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rebel Red Runner

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rebel Red Runner

Совет Безопасности ООН 8 апреля проведёт заседание по Украине. Запрос на него поступил от западных стран.

«Заседание СБ ООН по украинскому досье состоится в 10:00 по времени Нью-Йорка (17:00 мск)», — рассказали журналистам в российском диппредставительстве.

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А ранее в Совете ООН по правам человека 22 из 47 стран высказались против продления мандата «независимой» комиссии, занимающейся расследованием событий на Украине. Россия, к слову, не признаёт полномочия этой комиссии.

Александра Вишнякова
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