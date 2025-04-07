Геомагнитная катастрофа: Учёный объяснил, чем для россиян опасно повторение события Кэррингтона

Событие Кэррингтона, произошедшее в сентябре 1859 года, снова угрожает Земле. Об этом в интервью изданию «Новосвят» сообщил астрофизик и доктор физико-математических наук из Иркутского института солнечно-земной физики СО РАН Алексей Коваленко.

По его словам, речь идёт о довольно катастрофической магнитной буре. Тогда, в середине XIX века, выброс корональной солнечной массы достиг Земли всего за 17 часов и вызвал мощный гео-шторм, который нарушила работу телеграфных систем по всему миру. Несмотря на достижения науки, современное общество не готово к подобным последствиям, считает Коваленко.

По его словам, современные спутники, электросети и системы связи не смогут противостоять геомагнитным возмущениям.

«Наши расчеты показывают, что магнитное поле Земли не сможет полностью защитить инфраструктуру от такого удара. Это не вопрос «если», а вопрос «когда», — подчеркивает он.

Коваленко также предполагает, что отключения электроэнергии могут продолжаться несколько недель, особенно в Европе, Азии и США, где электронные сети наиболее развиты. Роскосмос, по его данным, уже предпринимает шаги для подготовки к возможному столкновению с этой стихией. Ведутся разработки систем защиты от солнечных вспышек и тестирование новых технологий экранирования для спутников.