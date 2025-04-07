Лолита обещала платить тысячу рублей за каждое матерное слово
Лолита Милявская. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Певица Лолита Милявская оценила предложение в десять раз повысить штрафы за нецензурную лексику, в том числе «на театрально-зрелищных мероприятиях». Артистка иронично заявила, что готова выплачивать с пенсии по тысяче рублей за каждое бранное слово.
«Если это последняя проблема в стране, готова с пенсии платить по тысяче рублей за каждое плохое слово. Ровно 27 слов в месяц, и больше не буду», — заявила певица «Ридусу».
Напомним, ранее депутат Госдумы Александр Аксененко предложил ужесточить наказание за мат в публичных местах и в Интернете, увеличив штрафы в несколько раз. По его словам, существующие санкции не являются эффективной мерой борьбы с ненормативной лексикой. Так, за каждое ругательство в общественных местах и в Сети он предлагает штрафовать на 10 тысяч рублей.