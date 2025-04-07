Лолита обещала платить тысячу рублей за каждое матерное слово

Певица Лолита Милявская оценила предложение в десять раз повысить штрафы за нецензурную лексику, в том числе «на театрально-зрелищных мероприятиях». Артистка иронично заявила, что готова выплачивать с пенсии по тысяче рублей за каждое бранное слово.

«Если это последняя проблема в стране, готова с пенсии платить по тысяче рублей за каждое плохое слово. Ровно 27 слов в месяц, и больше не буду», — заявила певица «Ридусу».