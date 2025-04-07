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7 апреля, 16:08

Лолита обещала платить тысячу рублей за каждое матерное слово

Лолита Милявская. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Лолита Милявская. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певица Лолита Милявская оценила предложение в десять раз повысить штрафы за нецензурную лексику, в том числе «на театрально-зрелищных мероприятиях». Артистка иронично заявила, что готова выплачивать с пенсии по тысяче рублей за каждое бранное слово.

«Если это последняя проблема в стране, готова с пенсии платить по тысяче рублей за каждое плохое слово. Ровно 27 слов в месяц, и больше не буду»,заявила певица «Ридусу».

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Напомним, ранее депутат Госдумы Александр Аксененко предложил ужесточить наказание за мат в публичных местах и в Интернете, увеличив штрафы в несколько раз. По его словам, существующие санкции не являются эффективной мерой борьбы с ненормативной лексикой. Так, за каждое ругательство в общественных местах и в Сети он предлагает штрафовать на 10 тысяч рублей.

Александра Вишнякова
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