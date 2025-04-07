Скрывался 13 лет: В Москве во время рейда случайно поймали насильника-нелегала

В Москве полиция задержала иностранца, который 13 лет назад обокрал и изнасиловал девушку. Это произошло во время одного из рейдов по выявлению нелегальных мигрантов, сообщает NewsAlert со ссылкой на источник.

По информации портала, 34-летний мужчина подрабатывал в Москве разнорабочим. Правоохранительные органы выявили, что у него не оказалось необходимых документов и разрешений на работу и нахождение в России. Полицейские составили на иностранца протокол за нарушение паспортного режима и отправили его в центр временного содержания для дальнейшей депортации. Кроме того, были проведены дополнительные экспертизы в отношении 34-летнего иностранца. Оказалось, что он является тем маньяком, который в 2012 году напал на девушку в Пестовском переулке.

«Он тогда избил её, украл телефон и 150 рублей, после чего, схватив её за горло и угрожая убийством изнасиловал», — указано в сообщении.

Следствие возбудило уголовное дело по статьям о насильственных действиях сексуального характера и грабеже. После совершения преступления в 2012 году мужчина уехал из России, однако вернулся в ноябре 2024-го. Задержанному грозит свыше 10 лет лишения свободы.