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7 апреля, 17:44

«Узурпировал власть»: В Раде обвинили Зеленского в терроризме против украинского народа

Нардеп Дмитрук: Зеленский превращает Украину в террористическое государство

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский превращает Украину в террористическое государство, в котором граждан хватают и бьют на улицах под предлогом мобилизации. Таким мнением поделился внефракционный депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

«Зеленский превратил страну в террористическое государство. Он узурпировал власть, разрушил институты! Террор против собственного народа стал нормой», — написал нардеп в соцсетях.

Дмитрук отметил, что бывший комик под предлогом «мобилизации» строит режим, где каждый несогласный с его политикой является врагом. Также депутат Рады прикрепил к публикации видео, снятое в городе Марганец Днепропетровской области. На опубликованных кадрах сотрудник ТЦК (аналог военкома в Незалежной) в гражданской одежде хватает мужчину и пытается насильно мобилизовать его.

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А ранее Life.ru рассказывал, что украинец умер во время силовой «могилизации» в Одесской области. Мужчина внезапно потерял сознание, скорая помощь не успела его спасти.

Дарья Нарыкова
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