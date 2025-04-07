«Узурпировал власть»: В Раде обвинили Зеленского в терроризме против украинского народа

Владимир Зеленский превращает Украину в террористическое государство, в котором граждан хватают и бьют на улицах под предлогом мобилизации. Таким мнением поделился внефракционный депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

«Зеленский превратил страну в террористическое государство. Он узурпировал власть, разрушил институты! Террор против собственного народа стал нормой», — написал нардеп в соцсетях.

Дмитрук отметил, что бывший комик под предлогом «мобилизации» строит режим, где каждый несогласный с его политикой является врагом. Также депутат Рады прикрепил к публикации видео, снятое в городе Марганец Днепропетровской области. На опубликованных кадрах сотрудник ТЦК (аналог военкома в Незалежной) в гражданской одежде хватает мужчину и пытается насильно мобилизовать его.