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Регион
7 апреля, 16:34

В России хотят разрешить апатридам служить в армии по контракту

Минюст РФ предлагает разрешить апатридам службу в армии по контракту

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

В России предложили предоставить апатридам — лицам без гражданства — право заключать контракты с Министерством обороны. Об этом говорится в тексте пояснительной записки к соответствующему законопроекту.

Изменения в закон о воинской обязанности и военной службе были предложены Минюстом. Новую норму планируется закрепить также в нескольких федеральных законах. Документ был согласован с МВД России, ФСБ, МИД, ФСИН, Минобороны и правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Действующее законодательство позволяет на военную службу по контракту поступать только гражданам России или иностранцам. Таким образом, предлагаемые изменения направлены на устранение препятствий для апатридов, желающих заключить контракты с Минобороны.

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Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «ЕНОТ» избежали заключения, подписав контракт с Минобороны. Под судом остался только Александр Мрищук, обвиняемый в организации преступного сообщества.

Наталья Демьянова
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