В России хотят разрешить апатридам служить в армии по контракту

В России предложили предоставить апатридам — лицам без гражданства — право заключать контракты с Министерством обороны. Об этом говорится в тексте пояснительной записки к соответствующему законопроекту.

Изменения в закон о воинской обязанности и военной службе были предложены Минюстом. Новую норму планируется закрепить также в нескольких федеральных законах. Документ был согласован с МВД России, ФСБ, МИД, ФСИН, Минобороны и правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Действующее законодательство позволяет на военную службу по контракту поступать только гражданам России или иностранцам. Таким образом, предлагаемые изменения направлены на устранение препятствий для апатридов, желающих заключить контракты с Минобороны.