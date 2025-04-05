«Русский Ди Каприо» исполнил мечту на СВО и стал ещё больше походить на кумира
Mash: Подмосковный двойник Ди Каприо Бурцев похудел на 20 кг в зоне СВО
Роман Бурцев. Обложка © Telegram / Mash
Житель Московской области, ставший известным из-за своего сходства с голливудским актёром Леонардо Ди Каприо, рассказал о том, как продвигается его военная служба в зоне СВО. Мужчина с улыбкой признался, что всегда мечтал похудеть, сделать это удалось лишь на фронте. Об этом пишет Mash.
Бурцев подписал контракт с Минобороны РФ ещё в сентябре прошлого года. С того времени ему удалось похудеть аж на 20 килограммов. Место службы мужчина раскрывать не стал, но себя в форме уже показал. Говорит, что вместо привычного 62-го размера одежда теперь легко влезает в 56-й. Подмосковный Ди Каприо вернётся на гражданку только в следующем сентябре. Он также рассказал, что его позывной в ВС РФ легко угадать — всё та же отсылка к Голливуду.
Напомним, житель Подмосковья Роман Бурцев стал знаменитым несколько лет назад благодаря своему поразительному сходству с Леонардо Ди Каприо. Мужчину приглашали на телевидение, а также он участвовал в рекламных проектах. Но в сентябре 2024 года Бурцев заключил контракт с МО и ушёл на спецоперацию. Украина внесла «русского Ди Каприо» в базу «Миротворец».