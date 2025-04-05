«Русский Ди Каприо» исполнил мечту на СВО и стал ещё больше походить на кумира

Житель Московской области, ставший известным из-за своего сходства с голливудским актёром Леонардо Ди Каприо, рассказал о том, как продвигается его военная служба в зоне СВО. Мужчина с улыбкой признался, что всегда мечтал похудеть, сделать это удалось лишь на фронте. Об этом пишет Mash.

Бурцев подписал контракт с Минобороны РФ ещё в сентябре прошлого года. С того времени ему удалось похудеть аж на 20 килограммов. Место службы мужчина раскрывать не стал, но себя в форме уже показал. Говорит, что вместо привычного 62-го размера одежда теперь легко влезает в 56-й. Подмосковный Ди Каприо вернётся на гражданку только в следующем сентябре. Он также рассказал, что его позывной в ВС РФ легко угадать — всё та же отсылка к Голливуду.