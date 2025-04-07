Командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа* заявил, что Крымский мост по-прежнему остаётся целью для ударов. Вице-адмирал признал, что в настоящее время обстрелять это сооружение будет трудно.

«Конечно, мост — это сложная цель, особенно сейчас. Но в жизни нет ни одной крепости, которую нельзя разрушить. Нет границ, которые нельзя перейти. Так и мост такой же. Такая же цель, как и остальные», — сказал он в интервью «Украинской правде».

Глава украинского флота также отметил, что при подготовке удара следует соблюдать «информационную тишину», поскольку Россия может узнать о планах киевского режима через СМИ.

Недавно Неижпапа* заявлял, что в Киеве сейчас обсуждают третью атаку на Крымский мост. Говоря об этом, он упомянул поговорку «Бог любит троицу». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ПЦУ получит мощи главкома Неижпапы* после его слов.