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7 апреля, 17:20

Путин поблагодарил Лукашенко за предотвращение ввоза в РФ крупной партии взрывчатки

БелТА: Путин поблагодарил Лукашенко за задержание крупнейшей партии взрывчатки

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

В понедельник, 7 апреля, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Во время беседы глава государства поблагодарил его за задержание крупнейшей партии взрывчатки, которая должна была направиться через республику в РФ, сообщает агентство БелТА.

Кроме того, стороны обсудили предстоящие белорусско-российские учения «Запад-2025» и кратко затронули ситуацию в зоне специальной операции.

Напомним, таможенники Белоруссии пресекли ввоз на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из Польши крупнейшей в истории республики партии взрывчатки 6 апреля. По информации ГТК, преступники хотели отправить 580-килограммовый груз особой мощности в Россию.

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Алена Пенчугина
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