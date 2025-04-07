Путин поблагодарил Лукашенко за предотвращение ввоза в РФ крупной партии взрывчатки

В понедельник, 7 апреля, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Во время беседы глава государства поблагодарил его за задержание крупнейшей партии взрывчатки, которая должна была направиться через республику в РФ, сообщает агентство БелТА.