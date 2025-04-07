Путин поблагодарил Лукашенко за предотвращение ввоза в РФ крупной партии взрывчатки
БелТА: Путин поблагодарил Лукашенко за задержание крупнейшей партии взрывчатки
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
В понедельник, 7 апреля, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Во время беседы глава государства поблагодарил его за задержание крупнейшей партии взрывчатки, которая должна была направиться через республику в РФ, сообщает агентство БелТА.
Кроме того, стороны обсудили предстоящие белорусско-российские учения «Запад-2025» и кратко затронули ситуацию в зоне специальной операции.
Напомним, таможенники Белоруссии пресекли ввоз на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из Польши крупнейшей в истории республики партии взрывчатки 6 апреля. По информации ГТК, преступники хотели отправить 580-килограммовый груз особой мощности в Россию.