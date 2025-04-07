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Регион
7 апреля, 18:23

В Петербурге выпустили из СИЗО школьницу, арестованную за фото террористов из РДК*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aerial Mike

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aerial Mike

Суд в Санкт-Петербурге освободил из СИЗО 16-летнюю Еву Багрову, обвиняемую в оправдании терроризма за размещение портретов бойцов РДК* в школе. Об этом журналистам сообщили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы.

«27 марта Кировский районный суд отказал следствию в продлении стражи, избрав ей домашний арест», — сказали в суде.

Напомним, что ученицу задержали за расклейку фотографий Дениса Капустина** и Алексея Левкина** — основателя и члена РДК* с подписями «герой России» в центре школьного холла. Было возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ «Публичное оправдание или пропаганда терроризма». В конце декабря прошлого года несовершеннолетнюю отправили в СИЗО.

* По решению Росфинмониторинга входит в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

** Включены в перечень экстремистов и террористов.

Наталья Демьянова
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