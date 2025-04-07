В Петербурге выпустили из СИЗО школьницу, арестованную за фото террористов из РДК*
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aerial Mike
Суд в Санкт-Петербурге освободил из СИЗО 16-летнюю Еву Багрову, обвиняемую в оправдании терроризма за размещение портретов бойцов РДК* в школе. Об этом журналистам сообщили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы.
«27 марта Кировский районный суд отказал следствию в продлении стражи, избрав ей домашний арест», — сказали в суде.
Напомним, что ученицу задержали за расклейку фотографий Дениса Капустина** и Алексея Левкина** — основателя и члена РДК* с подписями «герой России» в центре школьного холла. Было возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ «Публичное оправдание или пропаганда терроризма». В конце декабря прошлого года несовершеннолетнюю отправили в СИЗО.
* По решению Росфинмониторинга входит в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
** Включены в перечень экстремистов и террористов.