В Петербурге выпустили из СИЗО школьницу, арестованную за фото террористов из РДК*

Суд в Санкт-Петербурге освободил из СИЗО 16-летнюю Еву Багрову, обвиняемую в оправдании терроризма за размещение портретов бойцов РДК* в школе. Об этом журналистам сообщили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы.