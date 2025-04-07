Назначение Андрея Ермака на должность главы переговорной группы с США имеет целью подписание соглашения, равносильного капитуляции Украины. Таким мнением поделился бывший генпрокурор Незалежной Юрий Луценко.

«Не зря после провала визита Зеленского в Вашингтон был назначен руководителем переговорной группы именно Ермак», — сказал он в эфире Youtube-канала экс-депутата Верховной рады Игоря Лапина.

По словам Луценко, Ермак может «подписать что угодно». Кроме того, он обвинил власти в оказании давления на партию экс-президента Украины Петра Порошенко*, чтобы подавить сопротивление возможному соглашению о капитуляции. Луценко также считает, что Ермак должен стать подписантом этого документа, а Зеленский — обеспечить его беспрепятственное принятие в Раде.

А ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что на Украине образовалась группа оппонентов Зеленского, среди которых есть и Андрей Ермак — он стремится получить личные гарантии безопасности. Ближайшие соратники экс-комика начали искать способы обезопасить себя, когда ситуация стала критической.