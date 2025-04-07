Разведка ФРГ назвала фейком репортаж о связи России с терактом в Мангейме
Полиция Германии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pradeep Thomas Thundiyil
Федеральная разведслужба Германии (BND) опровергла утверждения о якобы российском следе в теракте в Мангейме, где афганец напал с ножом на полицейских и прохожих в 2024 году. По данным BND, подобные сообщения некоторых СМИ основаны на недостоверных источниках и не выдерживают никакой критики.
Ранее телеканал ZDF выпустил сюжет, где связь России с терактом доказывается на основании статистики из Google trends и поисковых запросов. Однако разведывательное ведомство «сомневается в достоверности расследования канала», поскольку использованные в нём данные являются выборочными и основаны на вероятностных расчётах.
«Результаты из Google Trends не подходят для представленных методов анализа, и поэтому их оценки не могут использоваться в качестве достоверных данных», — цитирует представителя разведслужбы Reuters.
Ранее стало известно, что западная разведка не нашла «российского следа» в обрывах кабелей на дне Балтики. Эксперты установили, что причиной повреждения инфраструктуры стали аварии, а не диверсии.