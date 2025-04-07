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Регион
7 апреля, 20:07

Разведка ФРГ назвала фейком репортаж о связи России с терактом в Мангейме

Полиция Германии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pradeep Thomas Thundiyil

Полиция Германии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pradeep Thomas Thundiyil

Федеральная разведслужба Германии (BND) опровергла утверждения о якобы российском следе в теракте в Мангейме, где афганец напал с ножом на полицейских и прохожих в 2024 году. По данным BND, подобные сообщения некоторых СМИ основаны на недостоверных источниках и не выдерживают никакой критики.

Ранее телеканал ZDF выпустил сюжет, где связь России с терактом доказывается на основании статистики из Google trends и поисковых запросов. Однако разведывательное ведомство «сомневается в достоверности расследования канала», поскольку использованные в нём данные являются выборочными и основаны на вероятностных расчётах.

«Результаты из Google Trends не подходят для представленных методов анализа, и поэтому их оценки не могут использоваться в качестве достоверных данных», — цитирует представителя разведслужбы Reuters.

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Ранее стало известно, что западная разведка не нашла «российского следа» в обрывах кабелей на дне Балтики. Эксперты установили, что причиной повреждения инфраструктуры стали аварии, а не диверсии.

Тимур Хингеев
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